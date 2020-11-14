الثقافة توضح تفاصيل ضبط موظفين اثنين متلبسين بالرشوة

2020/11/14 | 18:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} طالبت وزارة الثقافة بشكوى على موظفين تلقيا رشوة مقدارها 12 ألف دولار أمريكي مقابل امتناعهما عن القيام بعمل ضمن تخصصهما الوظيفي.

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