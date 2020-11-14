الحلبوسي والسفير البريطاني لدى العراق يبحثان الأزمة الاقتصادية وملف النازحين

2020/11/14 | 18:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، الأزمة الاقتصادية التي تمرُّ بها البلاد، وملف النازحين والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل، اليوم السبت، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة”.

واضاف البيان، ان “اللقاء ناقش الأزمة الاقتصادية التي تمرُّ بها البلاد، وأهمية تنسيق الجهود مع المنظمات الدولية لدعم الاقتصاد العراقي، وملف النازحين والعودة الطوعية إلى ديارهم، وجهود المجتمع الدولي للإسراع بإنهاء هذا الملف، فضلاً عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

من جانبه، أكد السفير البريطاني، بحسب البيان، على “دعمَ بلاده لاستقرار العملية السياسية والمؤسسة التشريعية والتنفيذية في العراق، وضرورة توحيد الرؤى والحوار بين القوى السياسية لمواجهة التحديات، وتهيئة الأجواء المناسبة للوصول إلى موعد الانتخابات المبكرة”.

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