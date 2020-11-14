السفير البريطاني يؤكد دعمَ بلاده لاستقرار العملية السياسية والمؤسسة التشريعية والتنفيذية في العراق

2020/11/14 | 18:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أكد السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي،دعمَ بلاده لاستقرار العملية السياسية والمؤسسة التشريعية والتنفيذية في العراق، وضرورة توحيد الرؤى والحوار بين القوى السياسية لمواجهة التحديات، وتهيئة الأجواء المناسبة للوصول إلى موعد الانتخابات المبكرة.وبحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، خلال لقائه السفير البريطاني، الأزمة الاقتصادية التي تمرُّ بها البلاد، وأهمية تنسيق الجهود مع المنظمات الدولية لدعم الاقتصاد العراقي، وملف النازحين والعودة الطوعية إلى ديارهم، وجهود المجتمع الدولي للإسراع بإنهاء هذا الملف، فضلاً عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك./انتهى5

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