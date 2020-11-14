2020/11/14 | 18:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / عقدت الجمعية العراقية للتصوير فرع ديالى مؤتمرها الانتخابي الـعشرين تحت شعار / الصورة رسالة محبة وسلام / .وقال مراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / :" ان الانتخابات ، التي جرت على قاعة اتحاد ادباء ديالى في مبنى السراي القديم في بعقوبة ، اسفرت عن فوز جاسم السعدي برئاسة الفرع وعبد الفتاح العبادي بمنصب امين السر "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتخاب هيئة ادارية جديدة لجمعية التصوير فرع ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتخاب هيئة ادارية جديدة لجمعية التصوير فرع ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).