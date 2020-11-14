تركيا تطلق عملية

2020/11/14 | 18:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم السبت، إطلاق عملية "الصاعقة 15" في ولاية بيتليس بشرق البلاد، ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني (التركي)....

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