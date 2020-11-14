2020/11/14 | 18:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم السبت، على اهمية تضافر الجهود الوطنية من أجل ترسيخ سلطة الدولة وسيادتها في فرض القانون....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا دار في لقاء الرئيس العراقي وممثلة الأمم المتحدة؟) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا دار في لقاء الرئيس العراقي وممثلة الأمم المتحدة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).