السفير البريطاني للحلبوسي: ندعم استقرار العملية السياسية والمؤسستين التشريعية والتنفيذية

2020/11/14 | 19:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى السفير البريطاني ستيفن هيجي،

السبت، دعم بلاده لاستقرار العملية

السياسية والمؤسستين التشريعية

والتنفيذية في العراق، مؤكداً ضرورة

تهيئة الأجواء المناسبة للوصول إلى

موعد الانتخابات المبكرة.

وقال مك

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