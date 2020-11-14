قرار حكومة عبد المهدي بتعيين الالاف دون رواتب.. نائب تحدد مصيرهم

2020/11/14 | 19:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان

ندى شاكر جودت، السبت، عن مخالفات

قانونية ارتكبتها الحكومة السابقة

برئاسة عادل عبد المهدي بعد تعيينها

الالاف من الأشخاص دون رواتب.

وقالت جودت، إنه "في ظل حكومة عادل

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