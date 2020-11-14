العراق يبحث آليات منح

2020/11/14 | 19:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، الآليات الفنية والتنسيقية لتفعيل منح الفيزا الالكترونية لعدد من الدول في المطارات العراقية.جاء ذلك خلال حضوره، اليوم السبت، اجتماعاً للجنة الوطنية المعنية بمنح الفيزا الالكترونية، بحسب بيان وزاري عبر …

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