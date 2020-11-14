2020/11/14 | 19:13 - المصدر: سفن سكاي

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تمكنت قوة مشتركة مؤلفة من الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة بغداد، ومركز شرطة الصالحية، ومركز شرطة الأحداث في الديوانية وبعد جمع المعلومات من قبل المصادر السرية الخاصة من إلقاء القبض على متهم بقتل والده بعد أن كان متخفيا عن الأنظار عدة أشهر في احد فنادق العاصمة بغداد.

حيث اعترف المتهم البالغ من العمر ١٦ عاما أثناء التحقيق بقتل والده بواسطة بندقية كلاشنكوف داخل منزله بسبب خلافات عائلية في منطقة دور سيد محمد، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ونقلة الى الجهات المختصة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بقتل والده متخفي في أحد فنادق العاصمة بغداد 7 SKY TV.

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