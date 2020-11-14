صحة الكرخ تعلن موقفها الوبائي بمعدل شفاء اعلى من الاصابات

2020/11/14 | 19:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم السبت، عن موقفها الوبائي والذي تضمن معدل شفاء اعلى من الاصابات.

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