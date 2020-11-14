هردة رؤوف عضوا للجنة التنفيذية الاولمبية العراقية

2020/11/14 | 19:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز هردة رؤوف بعضوية اللجنة التنفيذية الاولومبية العراقية بعد حصوله على 20 صوتا.

وقال جمال علي مسؤول مديرية الرياضة في السليمانية، من بغداد، في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم السبت، ان هردة رؤوف فاز بعضوية اللجنة التنفيذية الاولمبية العراقية بعد حصوله على 20 صوتا، مشيرا الى انه الكوردي الوحيد الذي نال العضوية.

هذا ويشغل رؤوف منصب رئاسة اتحاد كرة الطاولة العراقية وكذلك نائب رئيس نادي السليمانية الرياضي.

PUKmedia خاص‌

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