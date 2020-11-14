إيران: العراق مثالا يحتذى به في المنطقة ومستعدون لتلبية احتياجاته

2020/11/14 | 19:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعتبر وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، السبت، ان العراق "مثالا يحتذى به في المنطقة"، مؤكدا استعداد بلاده لتلبية احتياجات القوات المسلحة العراقية، بالاضافة إلى إعادة إعماره وتنميته.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، (14 تشرين الثاني 2020)، وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، الذي وصل إلى طهران في زيارة رسمية تستغرق يومين، وقال حاتمي، إن "وزارة الدفاع الإيرانية وبما تمتلكه من قدرات وبنية تحتية كبيرة...



مستعدة لتلبية احتياجات القوات المسلحة العراقية لتعزيز قدراتها الدفاعية".

وأضاف، إن العراق يتمتع اليوم بأمن أفضل مما كان عليه في الماضي، وتابع: "إننا نواصل دعم العملية السياسية واستقرار وأمن العراق وسلامة أراضي هذا البلد الشقيق والجار".

وشدد حاتمي، على وجود تعاون متميز بين إيران والعراق على صعيد إرساء الأمن في المنطقة ومكافحة الإرهاب، مبينا: "نعتبره مثالا يحتذى به في المنطقة...



وتنمية العراق وتطوره أمر ضروري لإرساء الاستقرار والأمن في هذا البلد ونحن مستعدون للمشاركة في إعادة إعمار العراق وتنميته".

وذكر، إن هناك إرادة سياسية لزعماء إيران والعراق وعلى أعلى مستوى لتعميق العلاقات الواسعة، معتبرا أن دول المنطقة ينبغي أن تضمن أمنها بنفسها وأن الاستقرار والسلام لن يكونا ممكنين ما دام هناك قوى أجنبية تتدخل في شؤونها.

ويأتي عرض وزير الدفاع الإيراني بعد نحو شهر من رفع الحظر الدولي على تصدير واستيراد السلاح عن بلاده بموجب الاتفاق النووي، بعد أن أخفقت جهود واشنطن في عرقلة هذه العملية عبر مجلس الأمن للأمم المتحدة.

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