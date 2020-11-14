نائب: عدم ارسال موازنة ٢٠٢١ سريعا سيفاقم الازمة المالية

2020/11/14 | 19:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد النائب عن تحالف الفتح قصي عباس، السبت، ان عدم ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ لمجلس النواب وفق موعده المحدد سيفاقم الازمة المالية في البلاد.

وقال عباس في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “مجلس النواب لا يمتلك اي معلومة عن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١”، لافتا الى ان “تكرار سيناريو مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ في موازنة ٢٠٢١ وتأخير ارسالها لمجلس النواب سيفاقم الازمة المالية الراهنة في البلاد”.

واضاف ان “تمرير قانون الاقتراض حصل بسبب اخفاق الحكومة الحالية والحكومات السابقة في معالجة الازمة المالية”، مبينا ان “السيطرة على المنافذ غير النفطية من قبل الحكومة ستنهي الازمة الراهنة”.

واكد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، اليوم السبت، ان حكومة اقليم كردستان لا تزال غير ملتزمة بدفع ما بذمتها من اموال النفط والمنافذ الحدودية.

وبين النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الخميس الماضي، ان الاقتراض سيضع مقدرات البلاد امام مخاطر اقتصادية وديون كبيرة.انتهى ٢٥ ت

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