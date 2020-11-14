فرصة نادرة: ولاية أميركية تبحث عن ساكنين.. 10 الاف دولار لمن يقرر العيش فيها!

2020/11/14 | 19:25 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أعلن مجلس شمالي غربي ولاية أركنساس الأميركية، عن جملة من المميزات لمن يرغب بالانتقال إلى المنطقة والعيش فيها لبدء حياة جديدة بعيدا عن المدن الكبرى المكلفة والمزدحمة.

وقال المجلس في إعلانه انه يتم منح 10 آلاف دولار لمن يرغب بالانتقال إلى المنطقة، ضمن مبادرة أطلق عليها اسم “الحياة (تصلح) هنا”، ويستثمر المجلس مبلغا يتجاوز مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لاستقطاب سكان جدد من أصحاب المواهب الكبيرة.

وبحسب الإعلان، فإن المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على ميزات أسلوب الحياة والأعمال التي تقدمها المنطقة.

وفي سياق الترويج، قال المجلس إن منطقة شمالي غربي ولاية أركانساس تعتبر من أفضل المناطق من ناحية التكلفة المعيشية، والطبيعة الخلابة، وثقافة والفنون، والمطبخ، على مستوى البلاد.

ويزيد دخل الفرد في المنطقة بنسبة 14 بالمئة عن متوسط الدخل الوطني في الولايات المتحدة، كما “تقدم منطقة شمالي غربي أركنساس فرصة فريدة لخلق توازن لأولئك الذين يتوقون للانتقال من المدن الكبرى المكلفة والمزدحمة”، وفقا للإعلان.

وأكد أن المبلغ الذي سيقدمه لمن يقرر الانتقال سيساعد في كل ما يحتاجه الشخص لبدء حياة جديدة.

وبالإضافة إلى المبلغ النقدي، يعرض المجلس على السكان الجدد دراجات هوائية للشوارع وأخرى للجبال، لتشجيعهم على الانطلاق واستكشاف مسافة تصل إلى مئات الكيلومترات من المواقع الخلابة.

وبحسب الإعلان، فإن المنطقة تعتبر مثالية للعيش للخريجين الجدد وللعائلات، بالإضافة إلى رجال الأعمال أو من يرغبون بتغيير مسارهم المهني، وللفنانين كذلك.

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