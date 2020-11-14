2020/11/14 | 19:26 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العراق ينتظر توصية منظمة الصحة العالمية بخصوص لقاح كورونا

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ينتظر توصية منظمة الصحة العالمية بخصوص لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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