النزاهة النيابية: تحركات لفتح الملفات المغلقة الخاصة بفساد الشخصيات الكبيرة

2020/11/14 | 19:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

اعلنت لجنة النزاهة النيابية، السبت، عزمها فتح جميع ملفات فساد الشخصيات الكبيرة التي احيلت الى هيئة النزاهة والادعاء العام واغلقت، مبينا انه مع فتح اي ملف يفتح تنهال الاتهامات على الجنة والضغط بانه ابتزاز سياسي.

وقال عضو لجنة النزاهة عبد الامير المياحي ل/المعلومة/ ان “الفساد الإداري موجود ومستشري بجميع دوائر الدولة ولم يقتصر على الدوائر المالية”.

واضاف ان “اللجنة لديها تحرك الان على فتح جميع الملفات خاصة ملفات الشخصيات الحزبية الكبيرة والوزراء”، مشيرا الى ان “التوافقات السياسية هي العائق الأكبر امام لجنة النزاهة وفتح تلك الملفات”.

واوضح عبد الامير ان “اي ملف يفتح تنهال الاتهامات للجنة بانه ابتزاز سياسي وتشغل تلك الشخصيات جيوشها الالكترونية للتسقيط”، لافتا الى ان “الايام المقبلة سيعاد فتح جميع ملفات الفساد للشخصيات الكبيرة التي احيلت الى الادعاء العام وهيئة النزاهة واغلقت واركنت”.

واكد ان “الجنة عازمة على فتحها ومتابعها الى حين وصولها للقضاء للبت بها”.انتهى25و

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