2020/11/14 | 19:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان توفي الفنان المسرحي الموصلي عصام عبد الرحمن صباح اليوم السبت عن عمر ناهز 77 عاما .ووضع الفنان الراحل بصمة واضحة على الفن الموصلي من خلال ريادته في الانتاج التلفزيوني والمسرحي ، وله اعمال مسرحية وتلفزيونية متنوعة أبرزها حرامي حب وشايف خير والثور يا ملك الزمان، واشرف على توسيع المسارح في مدينة الموصل وبينها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة المسرحي العراقي عصام عبدالرحمن القيسي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة المسرحي العراقي عصام عبدالرحمن القيسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).