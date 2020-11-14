تدمير مضافتين لداعش ومقتل من فيهما بقصف جوي شمال الرمادي 

2020/11/14 | 19:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أفاد مصدر أمني، السبت، بتدمير مضافتين لداعش بقصف جوي شمال مدينة الرمادي .وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “طيران الجيش قصف مضافتين لداعش في صحراء الثرثار شمال مدينة الرمادي، ما ادى الى تدميرهما بالكامل وانباء عن مقتل عدد من العناصر الإرهابية”.وأضاف، أن “القوات الامنية شرعت بعملية دهم وتفتيش شملت مناطق مختلفة من […]

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