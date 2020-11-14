نائب: حكومة الكاظمي منحت كردستان تريليونين دون الحصول على اي واردات

2020/11/14 | 19:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشف النائب عن تحالف الفتح عباس العاطفي ، السبت، عن قيام حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمنح اقليم كردستان تريليوني دينار عراقي دون الحصول على اي واردات من حكومة الاقليم.

وقال العاطفي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “حكومة الكاظمي تجامل القوى الكردية وحكومة الاقليم على حساب قوت المواطنين”، لافتا الى ان “حكومة الكاظمي منحت كردستان ٢ ترليون دينار عراقي دون الحصول على اي واردات من النفط او المنافذ الحدودية”.

واضاف ان “الحكومة لديها اموال كافية لسد الرواتب الا انها تتعمد تأخيرها”، مبينا ان “مجلس النواب طالب الحكومة بتقديم موازنة ٢٠٢١”.

واكد النائب عن تحالف الفتح قصي عباس، اليوم السبت، ان عدم ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ لمجلس النواب وفق موعدها المحدد سيفاقم الازمة المالية في البلاد.

واكد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، اليوم السبت، ان حكومة اقليم كردستان لا تزال غير ملتزمة بدفع ما بذمتها من اموال النفط والمنافذ الحدودية.



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