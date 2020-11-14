أنصار ترامب يحتشدون في العاصمة.. والرئيس يظهر وسط مؤيديه

2020/11/14 | 19:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وشن ترامب حربا قضائية فعلية للطعن بالنتائج في ولايات أميركية عدة.ويؤكد الرئيس وداعموه حصول عمليات تزوير.

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