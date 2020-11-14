بأمر الكاظمي.. وفد أمني رفيع يصل إلى محافظة ديالى عقب الخروقات الأخيرة

2020/11/14 | 19:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصل محافظة ديالى، السبت، وفداً رفيع المستوى، لمتابعة الأوضاع الأمنية في المحافظة، بعد الخروقات الأخيرة. وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (14 تشرين الثاني 2020)، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه مصطفى الكاظمي، يوعز الى وزارتي الدفاع والداخلية بتعزيز شرطة ديالى والجيش هناك تعزيز الأمن والاستقرار".

واضاف أنه "تنفيذا لمقررات المجلس الوزاري للامن الوطني وصول مستشار الأمن الوطني، مع وفد أمني رفيع إلى محافظة ديالى لمتابعة الموقف الأمني، وقد ضم الوفد نائب العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات ومدير الاستخبارات العسكرية ومسؤولين امنيين آخرين، حيث جرى زيارة ناحية أبي صيدا للإطلاع على الأوضاع الأمنية هناك وللوقوف عن كثب على سير العمل الأمني فيها".

وتصاعدت حدة التوتر في محافظة ديالى، إثر تجدد النزاعات العشائرية، في منطقة أبي صيدا، فيما خرجت عشرات العائلات نازحة من المدينة.

ومنذ يومين تشهد المدينة، أوضاعًا متردية، إثر اتهامات متبادلة بين العشائر، بشأن مقتل أحد المسؤولين الحكوميين.

وعلى الرغم من تشكيل مجلس محلي من زعماء العشائر والقوات الأمنية، ومنظمات المجتمع المدني، لحل النزاعات المسلحة، وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، إلا أن الصراعات نشبت مجددًا عقب فترة هدنة استمرت شهرين أو أكثر.

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