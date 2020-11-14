الكاظمي يوعز بتعزيز الشرطة والجيش في ديالى

2020/11/14 | 19:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوعز بتعزيز قطعات الشرطة والجيش في محافظة ديالى.





وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوعز إلى وزارتي الدفاع والداخلية بتعزيز شرطة ديالى والجيش هناك تعزيز الأمن والاستقرار".

وأضافت، أنه "تنفيذاً لمقررات المجلس الوزاري للأمن الوطني، وصول مستشار الأمن الوطني مع وفد أمني رفيع إلى محافظة ديالى لمتابعة الموقف الأمني، وقد ضم الوفد نائب العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات ومدير الاستخبارات العسكرية ومسؤولين امنيين آخرين".وأشارت إلى أنه "جرى زيارة ناحية أبي صيدا للإطلاع على الأوضاع الأمنية هناك وللوقوف عن كثب على سير العمل الأمني فيها".





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