الأعرجي والشمري وصدام والمعموري يصلون إلى أبي صيدا

2020/11/14 | 19:39 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي ونائب العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري ووكيل استخبارات الداخلية الفريق الركن عامر صدام ومدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن فائز المعموري، السبت، إلى ناحية أبي صيدا في محافظة ديالى لمتابعة الوضع الأمني هناك.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، إنه وصل برفقة "مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي ووكيل استخبارات الداخلية الفريق الركن عامر صدام ومدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن فائز المعموري، إلى ناحية أبي صيدا".

وأشار الشمري، إلى "عقد اجتماع مع القيادات الأمنية هناك"، مضيفاً أن الزيارة تأتي "لمتابعة الوضع الأمني وضمن توصيات المجلس الوزاري للأمن الوطني".





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