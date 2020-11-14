التخطيط تحصي موظفي العراق.. وتكشف العدد المسجل حتى الان

2020/11/14 | 19:41 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، عن عدد الموظفين الكلي في العراق، فيما تحدث عن بنك المعلومات الخاص بالموظفين.

وقال الهنداوي في تصريح متلفز، إن “مجلس الوزراء ارسل في عام 2017 قراراً بان تقوم وزارة التخطيط بانشاء بنك المعلومات الوظيفي بناء على قرار توطين الرواتب الكترونيا ويفترض ان يكون لكل موظف رقم في هذا البنك ولكن لم يكتمل حتى الآن لعدم وصول جميع البيانات المطلوبة من الوزارات الاخرى”.

وأضاف، انه “لغاية الان تم تسجيل اكثر من مليونين ونصف موظف والعمل مستمر لاكمال تسجيل جميع الموظفين، وقبل فترة ارسل مجلس الوزراء توجيهاً الى جميع الوزارات بضرورة تزويد وزارة التخطيط ببيانات الموظفين لغرض اكمال بنك المعلومات الذي سيكون قاعدة معلومات كاملة لجميع موظفي الدولة العراقية”.

وصوت البرلمان، يوم الخميس الماضي، على مشروع قانون أتاح للحكومة بموجبه اقتراض 15 تريليون دينار (12.5 مليار دولار) داخليا، و5 مليارات دولار خارجيا لتغطية العجز المالي وصرف رواتب الموظفين، وتضمن القانون ايضا صرف رواتب لموظفي العقود والاجراء في الوزارات الذين تم تعيينهم من قبل حكومة عادل عبد المهدي خلال تظاهرات تشرين 2019.

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