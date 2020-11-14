شملت مواد غذائية وتعفير.. العتبة العباسية تغيث الايزيديين في سنجار (صور)

2020/11/14 | 19:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت فرقة العباس القتالية (لواء 26 في

الحشد الشعبي)، السبت، عن تنظيمها حملة

مساعدات وتعفير قدمتها لابناء المكون

الايزيدي في نينوى بالتعاون مع مواكب

الدعم والاغاثة التابعة للعتبة

العباسية المقدسة.

وق

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