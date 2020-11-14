يوفنتوس يتصدر سباق التعاقد مع مدافع البايرن الابا

2020/11/14 | 19:44 - المصدر: سفن سكاي

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يتصدر يوفنتوس الايطالي المفاوضات الرامية للتعاقد مع النمساوي الدولي ديفيد الابا نجم دفاع نادي بايرن ميونيخ الالماني، وفقا لما أوردته تقارير صحفية.

ويرتبط ألابا صاحب الـ 28 عاما مع بايرن ميونخ بعقد حتى نهاية يونيو من العام المقبل، لكن هناك إمكانية لأن يرحل اللاعب عن أسوار «آليانز أرينا» في الميركاتو الشتوي المقبل مقابل قيمة مادية مخفضة.

وذكرت صحية «توتوسبورت» الإيطالية أن إجادة ألابا اللعب في أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضلا يجعله هدفا جاذبا للإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس في الميركاتو الشتوي.

وعادة ما يشغل دافيد ألابا مركز قلب الدفاع، لكنه خاض أيضا تجربة ناجحة في اللعب في مركز الظهير الأيسر، ويمكن أن يستعين به مدربه في مركز وسط الملعب.

وعلاوة على ذلك فإن الخبرات التي يتمتع بها ألابا تعني أنه لن يجد أبدا صعوبة في التكيف مع خطط بيرلو الذي تولى القيادة الفنية للسيدة العجوز في الصيف الماضي خلفا لمواطنه الإيطالي ماوريسيو ساري عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم «تشامبيونزليج».

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