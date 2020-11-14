دولة عربية تصدر فايروس كورونا

2020/11/14 | 19:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت مدينة لانتشو بغرب الصين أنها رصدت فيروس كورونا المستجد في إحدى عبوات شحنة جمبري (روبيان) مجمد مستوردة من السعودية، في الوقت الذي تكثف فيه الصين من فحوص الأطعمة المجمدة.

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