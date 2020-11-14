2020/11/14 | 19:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اوعز القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إلى وزارتي الدفاع والداخلية بتعزيز شرطة ديالى والجيش لاستقرار المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوعز إلى وزارتي الدفاع والداخلية بتعزيز شرطة ديالى والجيش لاستقرار امن المحافظة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوعز إلى وزارتي الدفاع والداخلية بتعزيز شرطة ديالى والجيش لاستقرار امن المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).