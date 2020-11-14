الكاظمي يصدر ايعازا لوزارتي الدفاع والداخلية بشأن ديالى

2020/11/14 | 19:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أوعز رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، السبت، الى وزارتي الدفاع والداخلية بتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة ديالى.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (14 تشرين الثاني 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوعز الى وزارتي الدفاع والداخلية بتعزيز شرطة ديالى والجيش هناك، لتعزيز الأمن والاستقرار".

وأضاف البيان، "وتنفيذا لمقررات المجلس الوزاري للامن الوطني وصول مستشار الامن الوطني مع وفد امني رفيع الى محافظة ديالى لمتابعة الموقف الأمني".

وأوضح، ان "الوفد ضم نائب العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات ومدير الاستخبارات العسكرية ومسؤولين امنيين آخرين".

وتابع: "حيث جرى زيارة ناحية أبي صيدا للإطلاع على الأوضاع الأمنية هناك وللوقوف عن كثب على سير العمل الأمني فيها".

وتشهد ناحية ابي صيدا، منذ يومين، أوضاعا متردية، إثر تجدد النزاعات عشائرية عقب اتهامات متبادلة بين العشائر، بشأن مقتل أحد المسؤولين الحكوميين، فيما خرجت عشرات العائلات نازحة من الناحية.

وعلى الرغم من تشكيل مجلس محلي من زعماء العشائر والقوات الأمنية، ومنظمات المجتمع المدني، لحل النزاعات المسلحة، وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، إلا أن الصراعات نشبت مجددا عقب فترة هدنة استمرت شهرين أو أكثر.

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