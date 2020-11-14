من تاريخية الانتلجنسيا العراقية :( 3-8) - عقيل الناصري

2020/11/14 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عقيل_الناصري 3- النزعة العلمانية :كما تسللت العلمانية إلى العقول العراقية المثقفة بعد جملة التغيرات المادية في بنية الاقتصاد وانفتاحه على العلاقات الدولية، وكان من نتائجه تفكك القوقعة الاجتمانفسية واقتصاد الاكتفاء الذاتي وبخاصة بالريف، والانفتاح على الحضارات الغربية وتوافد الرؤى العلمية والاجتماعية للعقول المثقفة والمتعلمة..



وتصادمها، إن لم تقل تناقضها، لأفكار ورؤى المؤسسة الدينية التي عجزت من أن تفسر وتجي ......





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