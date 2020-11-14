يوميات دنماركية 200+39 - حكمة اقبال

2020/11/14 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- تقويض الديمقراطية :أثناء المناقشات الحالية لمشروع قانون جديد لمكافحة أي وباء مستقبلاً ، مبني على مبادئ قانون كورونا الذي اقره البرلمان في آذار الماضي بشكل سريع ، عبرت الأحزاب البرلمانية عن تحفظها على فقرة خاصة مَنَحت حينها وزير الصحة مانوس هونيكه صلاحيات استثنائية لإتخاذ قرارات دون العودة للبرلمان ، وترغب الحكومة في المقترح الجديد الإبقاء على هذه الفقرة .



رئيسة حزب الشعب الإشتراكي بيا اولسن ......





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