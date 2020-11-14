توفي اليوم السبت 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الكاتب والقاص المصري الكبير سعيد كفراوي. - سمير حنا خمورو

2020/11/14 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو سمير خمورو ولد سعيد الكفراوي في قرية كفر حجازي بالمحلة الكبرى سنة 1939، ونشأ فيها، وبدأ اهتمامه بالأدب مبكرًا، فكوّن في بداية الستينيات ناديًا أدبيًا في قصر ثقافة المحلة الكبرى مع أصدقائه جابر عصفور ومحمد المنسي قنديل وصنع الله إبراهيم ونصر حامد أبو زيد ومحمد صالح وفريد أبو سعدة، قبل أن يعرف الكفراوي طريقه إلى مجلس نجيب محفوظ على مقهى ريش بالقاهرة.



وتعرض الكفراوي للاعتقال عام 1970 بسبب قصة كتب ......





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