2020/11/14 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرمد عبد الإله رئيساً للأولمبية العراقية بغداد – الزمان… فاز رئيس اتحاد السباحة السابق سرمد عبد الإله برئاسة اللجنة الوطنية الاولمبية العراقية بحصوله على 19 صوتا من مجموع اصوات اعضاء اللجنة، الذين شاركوا في المؤتمر الانتخابي الذي عقد عصر امس السبت في فندق عشتار شيراتون، فيما حصل منافسه الكابتن رعد حمودي على 16 صوتا.وكان […]

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