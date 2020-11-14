2020/11/14 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمرير قانون تمويل الموازنة يشعل تويتر والجيل الجديد يتحدّث عن مصائب الشعب تجاذبات بين القوى الكردية محورها إيرادات النفط والمنافذ الحدودية بغداد- قصي منذر اربيل - فريد حسن اشتعلت تجاذبات كلامية بين القوى الكردية في اقليم كردستان، غداة تمرير قانون تمويل الموازنة الاتحادية المسمى (قانون الاقتراض)، وتعكس التجاذبات التي مسرحها الفضاء الالكتروني، خلال الساعات الاربع والعشرين […]

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