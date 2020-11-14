2020/11/14 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول وزير الدفاع إلى طهران خبير لـ (الزمان): زيارة عناد ترسّخ الأمن والإستقرار في المنطقة بغداد – الزمان طهران – رزاق نامقي وصل وزير الدفاع الفريق، جمعة عناد امس إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام.وقال مصدر أن (عناد، وصل إلى طهران، وسيجري مباحثات مع الجانب الإيراني).وقد ذكرت وكالة الأنباء […]

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