دولة اوروبية تخطط لفرض الإقفال التام في البلاد

2020/11/14 | 20:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أكدت وكالة “رويترز”، اليوم السبت، أن النمسا تخطط لإقرار الإقفال التام في البلاد ابتداء من الثلاثاء القادم، بدل حظر التجول الليلي الحالي، وذلك بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا.

وأشارت الوكالة، وفق مسودة وملخص للمرسوم الحكومي اطلعت عليه، إلى أن النمسا تخطط للتحول من حظر التجول الليلي الحالي والإغلاق الجزئي بسبب فيروس كورونا، إلى الإغلاق الكامل، اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم وحتى الأحد، في السادس من ديسمبر القادم.

وقالت الوكالة إن الوثائق بينت أن” حظر التجول المفروض في النمسا حاليا، من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، سيتحول إلى إغلاق طوال اليوم، وسيتم إغلاق المتاجر غير الضرورية”.

ولفتت إلى أن مدارس الأعمار الصغيرة، ستبدأ باعتماد نظام التعليم عن بعد أيضا، حيث أن المدارس الثانوية قد انتقلت قبل ذلك إلى هذا النظام.

من المقرر أن يعقد مستشار النمسا، سيباستيان كورتس، مؤتمرا صحفيا يحدد قيودا جديدة في مواجهة ارتفاع الإصابات بكورونا، في الساعة الرابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.



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