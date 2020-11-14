المرأة النيابية: مشروع قانون الناجيات الإيزيديات يتضمن تعويضات مالية للضحايا

2020/11/14 | 20:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع - محمد الطالبي

أكدت لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، اليوم السبت، أن مشروع قانون الناجيات الإيزيديات يتضمن تعويضات مالية للضحايا، فيما أشارت إلى أن قانون مناهضة العنف الأسري لم يصل إلى اللجان المختصة في البرلمان.

وقالت عضو اللجنة النائب ريزان شيخ دلير لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قانون مناهضة العنف الأسري لم يصل إلى اللجان المختصة في البرلمان".

وأضافت، أن "رئاسة البرلمان أكدت وجود مشاكل في داخل القانون ويحتاج إلى تقارب في وجهات النظر لتشريعه".

وأشارت إلى أن "مشروع الناجيات الإيزيديات تمت قراءته القراءة الثانية في البرلمان وننتظر التصويت عليه في غضون الأسبوعين المقبلين".

وتابعت، أن "مضامين المشروع مختصة بتعويض الناجيات الإيزيديات وجميع الضحايا من المكونات الأخرى بتحديد تعويض مالي ضمن المشروع".

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