لبنان يبدأ الإقفال العام لمواجهة كورونا.. والقطاع الطبي يستعد

2020/11/14 | 20:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال دياب عشية بدء الإقفال إن الهدف أن "نتفادى الانهيار الصحي في مجتمعنا ونحمي أنفسنا وأهلنا"، مشيراً إلى أن "الاقفال بحد ذاته ليس حلا، هو فرصة لنرفع من جهوزية البلد الصحية".

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