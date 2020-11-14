2020/11/14 | 20:07 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



ناقش وزير الخارجية فؤاد حسين مع قيادات حكومية آليات تفعيل منح الفيز الألكترونية لعدد من الدول في المط...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراق يناقش اجراءات جديدة بشأن تأشيرات الدخول في المطارات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العراق يناقش اجراءات جديدة بشأن تأشيرات الدخول في المطارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).