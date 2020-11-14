حديث سياسي عن ملايين البطاقات الانتخابية المفقودة والمفوضية ترد

2020/11/14 | 20:07 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



تحدث ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، عن "فقدان" ملايين البطاقات الانتخاب...

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