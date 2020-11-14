2020/11/14 | 20:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، في مسيرة نظمها المئات من أنصاره في العاصمة الأميركية واشنطن، دعما له.



وظهر ترامب في سيارة وسط أنصاره قرب الساعة العاشرة صباحا، في شارع بنسلفانيا، حيث رافقه الموكب الرئاسي، وظهر الرئيس الأميركي في السيارة وهو يبتسم ويلوح لمؤيديه.

وكان أنصار ترامب قد دعوا لمسرة مليونية في واشنطن، دعما للرئيس الأميركي الذي لا يزال معترضا على نتائج الانتخابات الأميركية، والتي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن بحسب وسائل الإعلام الأميركية، وسط طعون قانونية من قبل حملة ترامب.

ويظهر في المقطع أنصار الرئيس الأميركي وهم يرددون شعارات مؤيدة لترامب، بجانب حملهم أعلاما مكتوبا عليها شعار حملة ترامب الشهير "اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا"، والذي يعرف بـ MAGA.

ترامب وسط أنصاره في مسيرة دعمه المليونية pic.twitter.com/AgsQnn2hBE

— الانتخابات الامريكية🇺🇸 (@election2020P) November 14, 2020

يذكر أن ترامب قد أعلن ،الجمعة، في تدوينة، أنه قد يشارك في مظاهرات السبت مع مؤيدية.

وكتب ترامب يوم أمس "تثلج صدري عند رؤية هذا الدعم الهائل، خاصة التجمعات العفوية التي بدأت في الظهور بكل أنحاء البلاد، بما فيها تجمع السبت في العاصمة.



سأحاول حتى زيارته وإلقاء التحيّة".

وشن ترامب حربا قضائية للطعن بالنتائج في ولايات أميركية عدة.



ويؤكد الرئيس وداعموه حصول عمليات تزوير.

الحرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حشود هائلة تجتمع حول سيارة ترامب في مسيرة داعمة له (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حشود هائلة تجتمع حول سيارة ترامب في مسيرة داعمة له (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).