2020/11/14 | 20:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أوعز بتعزيز قطعات الشرطة والجيش في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اوعز إلى وزارتي الدفاع والداخلية بتعزيز شرطة ديالى والجيش هناك لتعزيز الأمن والاستقرار”.

وأضافت الخلية، أنه “تنفيذاً لمقررات المجلس الوزاري للأمن الوطني، وصول مستشار الأمن الوطني مع وفد أمني رفيع إلى محافظة ديالى لمتابعة الموقف الأمني، وقد ضم الوفد نائب العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات ومدير الاستخبارات العسكرية ومسؤولين امنيين آخرين”.

واكدت أنه “جرى زيارة ناحية أبي صيدا للإطلاع على الأوضاع الأمنية هناك وللوقوف عن كثب على سير العمل الأمني فيها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بتعزيز الشرطة والجيش في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بتعزيز الشرطة والجيش في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).