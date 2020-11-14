المؤتمر الوطني للكورد الفيليين يعزي بذكرى رحيل مرجع الامة السيد محسن الحكيم {قدس سره}

2020/11/14 | 20:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عزا المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين، الامة الإسلامية، و العراقيين و المراجع العظام و الاخوة الأعزاء من آل الحكيم الكرام بالذكرى السنوية لرحيل الإمام السيد محسن الحكيم {أعلى الله مقامه الشريف}".

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