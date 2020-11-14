أبرز مادار في اجتماع السيد عمار الحكيم مع النخب السياسية والأكاديمية والإعلامية {موسع}

2020/11/14 | 20:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلنا بمكتبنا في بغداد جمعا من النخب السياسية والأكاديمية والإعلامية وتناولنا معهم الهم الوطني بمختلف عناوينه وشددنا في هذا المحفل الكبير الذي حضر فيه العراق بكل مكوناته واطيافه على:

-اهمية ودور النخب في تحديد المطالب وترتيب الاولويات وتقديم الحلول واشاعة مبدأ التوازن بين ما هو سلبي وما هو ايجابي وبينا أن النخب لها دور كبير لكن عليها أن تنتزعه من خلال التشخيص والضغط للأخذ بالحلول المقترحة.

-قلنا إن الانتخابات وسيلة لا غاية بحد ذاتها ولابد أن تكون على وفق معادلة قادرة على إخراج العراق من أزماته السياسية وظروفه الاستثنائية وعلينا تكييف الواقع لتأتي الانتخابات المبكرة بهذه النتائج من دون تأجيل او تسويف.



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-أكدنا ايضا أهمية ان تسهم الانتخابات في تحديث النظام السياسي في العراق وأهمية التحديث البايومتري وإلزام الناخبين باستلام البطاقة البايومترية للحد من عمليات التلاعب والتزوير.

-بينا ايضا ان الانتخابات القادمة فيها فرص لترشيح الاكفاء والفوز بأعلى الاصوات سواء داخل القوى السياسية او خارجها وإن كان هذا التوجه لا يتماشى مع فلسفة النظام البرلماني المبني على أساس الكتل والقوى السياسية التي تشكل الحكومة وذلك لتحقيق أعلى مستوى من التمثيل.

-المشاركة الواسعة في الانتخابات قادرة على إحداث التغيير ونحذر من دعوات اشاعة الاحباط والعزف على وتيرة العجز عن التغيير من قوى سياسية تستفيد من تراجع المشاركة الانتخابية.

-أوضحنا ايضا أن الأمن الانتخابي يعني تمتع المرشح بإمكانية الترشيح تحت أي عنوان يرغب به دون وجل والتعريف عن نفسه وعن برنامجه دون استهداف او تجريح او تخوين، و تمتع الناخب بفرصة الإدلاء بصوته لمن يريد دون تهديد او ضغط.

-أكدنا اهمية الشفافية في الانتخابات وشددنا على الرقابة المحلية و الدولية والإسراع في التعاقد مع شركة دولية رصينة لفحص نظام فرز الأصوات ومعرفة ثغراته إن وجدت و معالجتها كما شددنا على إعلان النتائج السريعة والقبول بالنتائج من الجميع وبخلافه سنكون امام فوضى كبيرة.

-أعربنا عن اعتقادنا بان التعديلات على قانون الانتخابات وإن كان البعض منها جوهريا يبدو أمرا مستعصيا في الوقت الحالي بحكم الحاجة الى اتباع الأساليب القانونية في التعديل و غياب المحكمة الاتحادية التي يطعن عندها بالقانون وقلنا ان حل مجلس النواب تمهيدا للانتخابات ممكن بحكم وجود قوى فاعلة قادرة على تحقيق الأغلبية النيابية تريد الانتخابات المبكرة وقادرة على تشجيع نوابها لتحقيق ذلك.

-جددنا رؤيتنا للتحالف العابر للمكونات قبل الانتخابات وقلنا ان وجود ٢٧٠ حزبا ويزيد لا ينتج معادلة نجاح بقدر ما يسهم التحالف العابر للمكونات في خلق معادلة النجاح وتنظيم العملية السياسية وايجاد ثنائية الموالاة والمعارضة.

-بما يتعلق بالموقف من قضية الرواتب أعربنا عن رفضنا لكسر القوى الكردية وكان بالإمكان تمرير القانون مع تأجيل النقطة المتعلقة بإقليم كردستان تمهيدا لحسم موضوع الإقليم في وقت لاحق مع التأكيد على معادلة الحقوق والواجبات بين الجميع.

-قلنا أن إدارة الموارد المالية حق حصري للحكومة الاتحادية ولا يمكن لأي جهة أن تضع اليد على بعض الموارد وتطالب الدولة بما تبقى من استحقاقات فللدولة هيبة وحقوق وصلاحيات حصرية بها تحافظ على وحدة البلاد و تمنع تشظيه الى كانتونات .

-بما يتعلق بالمطالبة بنظام انتخابي عادل بينا ان العدالة في الأنظمة الانتخابية عدالة نسبية وأوضحنا أن العقد الاجتماعي يحتاج الى مناقشات وطروحات الجميع فهو مشروع للجميع والحكمة جزء منه وستدلو بدلوها وتطرح وجهة نظرها اثناء المداولات.

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