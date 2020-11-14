فيديو لسفن حربية مصرية تعبر المياه التركية.. وصحيفة تكشف التفاصيل

2020/11/14 | 20:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يذكر أن وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في أكتوبر الماضي، عن إجراء مناورات بحرية مع البحرية المصرية، لأول مرة في البحر الأسود.

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