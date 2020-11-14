القبض على عنصرين من “داعش”  في نينوى

2020/11/14 | 20:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم السبت، القاء القبض على عنصرين من عصابات “داعش” الإرهابية في نينوى.

وقالت الوكالة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود تمكنت مديرية شرطة زمار التابعة لقيادة شرطة نينوى وبعد ورود معلومات دقيقة، ومن خلال تعاون المواطنين القاء القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الارهابية وهم كل من الداعشي ( م ح ع م ) والداعشي ( ا ج م خ )”.

واضافت الوكالة، ان “العنصرين كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند والمعسكرات العامة )خلال فترة سيطرتها على مدينة الموصل”، لافتة الى انه “تم القبض على المجرمين في ناحية ( زمار ) شمال غرب مدينة الموصل”.

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