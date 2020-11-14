توجيهات أمنية جديدة من الكاظمي.. وفريق رفيع يتحرك إلى ديالى

2020/11/14 | 20:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، وصول وفد أمني رفيع إلى محافظة ديالى، شمال شرقي البلاد، عقب خروقات أمنية.

وذكرت الخلية في بيان، 14 تشرين الثاني/نوفمبر، أنّ "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أوعز إلى وزارتي الدفاع والداخلية بتعزيز شرطة ديالى والجيش هناك لتعزيز الأمن والاستقرار".

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وأضاف البيان، أن "مستشار الأمن الوطني وصل إلى المحافظة مع وفد أمني رفيع ضم نائب العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات ومدير الاستخبارات العسكرية ومسؤولين أمنيين آخرين، تنفيذًا لمقررات المجلس الوزاري للأمن الوطني".

وأوضح البيان، أن "الوفد زار ناحية أبي صيدا للاطلاع على الأوضاع الأمنية هناك وللوقوف عن كثب على سير العمل الأمني فيها".

وشهدت ديالى، خلال الأسابيع القليلة الماضية، سلسلة هجمات وتفجيرات ونزاعات عشائرية أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا.

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