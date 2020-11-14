عقب وصول الوفد الأمني.. تعزيزات عسكرية إلى ’أبي صيدا’ وتفعيل مذكرات القبض

2020/11/14 | 20:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مستشارية الأمن القومي، السبت، وصول رئيس جهاز الامن القومي قاسم الاعرجي إلى محافظة ديالى، على رأس وفد أمني للاطلاع على سير العملية الأمنية في المحافظة.



وقالت المستشارية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 تشرين الثاني 2020)، إنه "تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري للأمن الوطني بتكليف، قاسم الأعرجي، بمتابعة الوضع الأمني لمحافظة ديالى، وصل الأعرجي، اليوم السبت، الى محافظة ديالى للإشراف ميدانيا على الوضع الأمني في المحافظة، برفقة وفد أمني كبير، ضم نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري والفريق عامر صدام وكيل استخبارات الداخلية واللواء الركن فائز المعموري مدير الاستخبارات العسكرية وممثل مدير جهاز الأمن الوطني".

وتابع، "وفور وصول الوفد، اجتمع بمقر قيادة العمليات بالقيادات الأمنية والاستخبارية، بحضور رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة محافظ ديالى، مثنى التميمي وقائد عمليات ديالى وقائد شرطة ديالى ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية ومسؤول محور الحشد الشعبي".

وأكد الأعرجي وفقا للبيان، أن "الانتصار الأول على داعش انطلق من ديالى بتعاون كل الاجهزة الأمنية، واليوم لا خيار للأجهزة الأمنية الا أن تعمل بروح الفريق الواحد لإدامة الانتصار".

وأشار البيان إلى أن "الاعرجي والوفد المرافق له، زاروا ناحية أبي صيدا التابعة لقضاء المقدادية، ووجه بتفعيل وتنفيذ أوامر القبض للمتهمين والقتلة والمجرمين الذين يعيثون بأمن المواطن والناحية، وقد وجه نائب قائد العمليات المشتركة بتعزيز قوات أمنية الى ديالى من خلال إرسال أفواج من خارج المحافظة لتنفيذ الواجبات".

وأشار الأعرجي وفقا للبيان إلى أن "هناك اهتماما من الحكومة العراقية بالمحافظة خصوصا، وأن التوجيهات تقضي بتعزيز الأمن والاستقرار لأهالي ديالى، وتم تكليف محافظ ديالى بتوفير الخدمات لأهالي ديالى، كونها عراقا مصغرا وهي تمثل كل العراقيين"، مؤكدا أن "لامكان للعابثين والمجرمين في المحافظة".

وأضاف البيان، "كما زار الوفد مركز شرطة أبي صيدا والسيطرات في الناحية".

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