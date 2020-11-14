أُبعدت عنه شركات 3 دول وينتظر “الأفضل”.. حقل عراقي يوفر 5 مليار دولار سنويًا ومؤهل كأكبر مجمع في الشرق الأوسط

2020/11/14 | 20:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكد النائب مضر الكروي، السبت، بان حقل المنصورية الغازي شرق ديالى قادرة على دعم ميزانية العراق من 3-5 مليار دولار سنويا لو استثمر بالشكل الصحيح.

وقال الكروي في تصريح صحفي، ان “حقل المنصورية الغازي في اقصى شرق ديالى والذي يتالف من 4 ابارعملاقة تضم كميات كبيرة جدا من الاحتياطات يعد من اهم واكبر حقول الغاز في العراق وربما الشرق الاوسط لكنه للاسف لم يجري اي انتاج له على مدار 4 عقود متتالية”.

واضاف ان “حقل المنصورية لو استثمر بشكل صحيح وتم انتاج الغاز سيتم دعم ميزانية العراق بـ 3- 5 مليارات سنويا وربما اكثر في المرحة الاولى لانه ببساطة سيؤمن كافة احتياجات محطات انتاج الكهرباء من مادة الغاز بالاضافة الى ان سيعالج ملف الاستيراد ويحقق الاكتفاء الذاتي ويصدر كميات كبيرة”.

واشار الى ان “حقل المنصورية ممكن ان يتحول الى اكبر مجمع صناعي في الشرق الاوسط بسبب موقعه الجغرافي المميز ووجود حقول نفط قريبة منه ما يعني ان كل ركائز بناء صناعة نفطية –غازية متوفرة”.

ابعاد 3 شركات عن المشروع..



والبحث عن الافضل

وفي وقت سابق، كشف وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل عن جولة تنافس لعدد من الشركات العالمية لتطوير حقل المنصورية الغازي في ديالى.

وقال عبد الجبار إن “وزارة النفط ألغت عقد حقل غاز المنصورية المبرم مع تحالف الشركات الثلاث المكوّن من شركة (تي.بي.أي.او) التركية و(كوكاز) الكورية و(كويت انرجي) الكويتية”.

وأكد أن”الوزارة وجهت الدعوة لعدد من الشركات العالمية للدخول في جولة التنافس على تطوير حقل المنصورية الغازي في ديالى الذي يعد الأول من نوعه في المحافظة وتقديم أفضل العروض”.

وأشار إلى أن “وزارة النفط ستقوم بإختيار الشريك الجديد الذي سيقدم أفضل الحلول التقنية لتشغيل وتطوير الحقل وبما يضمن أفضل مردود اقتصادي للدولة، مبينا أن “المخزون الغازي في الحقل يقدر بـ (4,5) تريليون متر مكعب”.

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